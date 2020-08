Robinho facturó 250 mil dólares en tres años y asegura vivir bien de la música

El cantante Robinho aseguró que cualquier artista persona puede vivir muy bien de la música y detalla que todo es cuestión de mucho esfuerzo para lograr todo lo que se proponen

"En la pasada década los años 2015, 2016, 2017 fueron mis mejores años, hoy me puse a sacar números y no menos de 250 mil dólares logré facturar esos 3 años (solo con presentaciones). Hoy día en pleno 2020 aún hay personas que dicen que cantar reggae o música urbana en Panamá no es negocio, es pérdida de tiempo e inclusive no lo ven como algo digno y hacen comentarios como 'no se cabrea de cantar en Chill out y en fiestas patronales', sin saber que el dinero que se hace triplica el dinero que ganan muchos de esos mismo que critican", relata.

Según el famoso, en estos momentos la cosa está difícil por el tema de la pandemia, pero todo pasará y pronto volverán a una nueva normalidad.

Robinho espera que este mensaje les llegue a los nuevos talentos, para que no se rindan y le sigan dando duro a sus carreras sin prestarle atención a los malos comentarios.

