Robinho: 'Sigan firmes, yo estoy acá dentro haciendo el cambio'

El cantante Robinho abre un nuevo capítulo en su vida, ahora, servirá su patria, aquella que su padre le enseñó a respetar.

Ayer, tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el artista, quien es suplente del diputado José Pérez Barboni (8-3), dedicó unas palabras a todas las personas que le apoyaron para poder llegar a ocupar este puesto.

El escrito lo acompañó con cuatro fotografías junto a su madre, padre, una de él y una con la máscara anti lacrimógenas, aquella que lo acompañó en su lucha en las calles durante las protestas contra el contrato ley minero.

A sus padres, les agradeció por todas sus enseñanzas y recordó algunos momentos con ellos.

“Esta (foto 3) me la dedico a mí mismo. ¡Te amo, Robishow! Eres un duro, no le bajes. Sé que es duro a veces, pero no viniste a este mundo para ser cola sino cabeza. ¡TQM KEVIN!”, señaló el suplente.

Por último, agradeció a todos los panameños que salieron a las calles a luchar contra el contrato minero “ustedes son unos duros”.

“Esta (foto 4) se la dedico a todos esos panameños que salieron a las calles a luchar en contra de un contrato minero desleal y en contra de un gobierno traicionero. A esos hombres y mujeres que estuvieron tragando gas en las calles por Panamá y a los que estuvieron adelante conmigo en la primera fila, frenteando. A esos les dedico esta. Ustedes son unos duros y eso que vivimos allá adelante con bombas lacrimógenas es una historia que solo podemos contar nosotros porque solo nosotros la vivimos. Esta foto es un símbolo de que sigo siendo parte de ustedes. Solo que antes estaba en las calles con ustedes y ahora me les metí en su sistema y ellos ni se dieron cuenta”, manifestó.

Añadió: “Sigan firmes y fiscalizadores desde allá afuera que yo estoy acá dentro haciendo el cambio”.