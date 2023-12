Robinho suelta su plena tras protestas: 'El que no brinca es..."

El cantante de reggae Robinho no se quiso quedar atrás y le lanzó una plena a las autoridades por todo lo que pasó en las pasadas protestas contra la minería en Panamá.

Tras participar todos los días de esas manifestaciones, se inspiró y lanzó un sencillo bastante llamativo.

"El que no brinca es PRD. Bastante que canté ese corito en las protestas, así que tenía que convertirlo en música. ¿Qué dicen ustedes? ¿La suelto o la dejo ahí engavetada?”, dijo el famoso.

Este coro se ha vuelto conocido y muchos seguidores en redes sociales afirman que esa letra describe lo que siente el pueblo panameño.

“Hay una consigna que yo no me sabía, la gente brincaba cada vez que la decía, yo jamás pensé que el corito pegaría, ahora donde voy yo la escucho todo el día, el que no brinca es PRD”, se puede escuchar en el coro.

