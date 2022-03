Rubén Blades se mete en la tiradera y con lírica acaba a J Balvin

Mientras muchos pensaban que las aguas se iban calmando en la disputa entre Residente y J Balvin, el salsero Rubén Blades hizo acto de presencia. Esto dejó peor al colombiano al compararlo con un insecto en la música.

LEE TAMBIÉN: Rodríguez: ‘Sé que voy a salir bien de todo esto’

Publicidad

A través de un video que fue difundido en sus redes sociales, Blades decía que el jueves, a las 7 p.m. hora de Miami, daría un mensaje corto sobre este enfrentamiento.

Y tal como lo prometió, a las 7 en punto subió su canción. Se trató de un rap, al que tituló "No le pongan atención a esas cosas", con música de "Le Becerrap".

"Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, a José o a René porque los quiero como hermanos. Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo Rubencito, águila no caza mosca, no es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor. Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, el oro jamás compra a quien su alma no vende. Al ánimo caldeado, recomiendo darle fin, cálmense escuchando el álbum del año, "Salswing!" "Salswing!" en Puerto Rico el 14 de mayo, no se lo pierdan, no le pongan atención a esas cosas, no le pongan atención a esas cosas", decía parte del escrito cantando.

El álbum al que hace referencia y promoción Blades es "Salswing!", que ganó en 2021 el Latin Grammy al álbum del año, una de las categorías más importantes de la noche, y que está también nominado al premio Grammy en la categoría de mejor álbum latino tropical tradicional.

Como era de esperarse, lo que desató la polémica más allá que fue un golazo para promocionar su álbum, es que comparó a J Balvin con una mosca al que no se le debería prestar ningún tipo de atención.

A muchos les pareció bastante directo lo que dijo y por supuesto, recalcaron que fue la mejor tiradera por encima y sobrado de Japanese y Calero.

¿Por qué Rubén Blades quedó en medio de esta pelea?

El conflicto entre Residente y J Balvin surgió originalmente en septiembre de 2021, luego que Balvin propusiera —de nuevo— un boicot contra los Latin Grammy. Según el reguetonero, la Academia Latina de la Grabación no valoraba a los artistas del género urbano.

"No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto", dijo Balvin a través de un tuit que posteriormente borró.

Blades también figura en la letra de la "BZRP Music Session Vol. 49", la canción de Residente en colaboración con el productor argentino Bizarrap, en la que se desquitó de una vez por todas con Balvin.

"Lo que dijo Rubén, el Residente lo sostiene. Aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene", dice la tiradera. La barra hace referencia a la canción "Camaleón" de 1991 de Blades, parte del disco "Caminando".

Contenido Premium: 0