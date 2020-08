Russell Crowe dona 5 mil dólares a un local libanés destruido en la explosión

El actor neozelandés Russell Crowe ha donado este jueves 5.000 dólares (unos 4.230 euros) a un restaurante libanés que quedó destruido por la explosión del pasado 4 de agosto en Beirut en memoria del chef fallecido Anthony Bourdain, una acción que consideraron hoy los dueños del local como un "empujón" para salir del "infierno" en el que ahora viven.



"Russell Crowe nos ha empujado para sobrevivir (...) no tenemos lo suficiente para recomenzar", afirmó hoy a Efe Charbel Based, dueño del restaurante Le Chef, situado en el barrio de Gemmayze, que quedó arrasado por la deflagración de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenados sin custodiar en el puerto de Beirut.

El actor tuiteó hoy que realizaba esta donación "en nombre de Anthony Bourdain", el famoso chef norteamericano que falleció en 2018 y que visitó en dos episodios del programa "Anthony Bourdain: No Reservations" al modesto y céntrico restaurante Le Chef.



"Pensé que probablemente también lo hubiera hecho si estuviera por aquí. Le deseo a Le Chef lo mejor y espero que pueda ser reconstruido pronto", señaló el artista.



Le Chef es un pequeño restaurante familiar abierto en 1967 que saltó a la fama por salir hasta en dos ocasiones en el programa de viajes de Bourdain, aunque ahora el dueño dice que el local se encuentra en un "infierno".



Charbel afirmó que una vez ha sabido la donación de Crowe, ha podido "olvidar todo", ya que le esto le ha empujado "para comenzar de nuevo y olvidar todas las heridas que tenemos en el corazón y en el cuerpo".



"No tenemos suficiente. El tiempo del coronavirus, la crisis económica... nos ha tumbado. Todo está destruido. Si abrimos, no hay clientes. No hay turistas. La mayoría de nuestros clientes están heridos, o muertos, las oficinas de alrededor están cerradas. Nuestra ciudad está hundida", indicó.



"Nos han puesto en el infierno, un infierno que hemos visto frente a nosotros", dijo Charbel, que quedó herido en brazos y piernas por al explosión, cuyo origen todavía se desconoce.



Charbel aseveró que en un principio van a abrir sin cristales y "poco a poco, cuando vayan llegando las donaciones" empezarán a reconstruir lo que se rompió.



Ayer se creó un página de crowdfunding con el objetivo de conseguir 13.000 dólares (unos 11.000 euros) para el restaurante, una cifra que hoy ya se ha superado.



Según la campaña de recaudación de fondos en Gofundme.com, las donaciones irán dirigidas a reemplazar la electricidad, ventanas, frigorífico, hornos y otros elementos esenciales que fueron dañados para que pueda abrir sus puertas y los trabajadores puedan volver, se apunta.