Saca plena para el inicio de la MLB

El artista panameño Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, la sacó del estadio; fue contratado para promocionar la Major League Baseball (MLB).

Le contamos que, la cerveza oficial de la Grandes Ligas y el canalero se unieron para lanzar la nueva versión en español del clásico musical que se escucha oficialmente en los estadios durante la séptima entrada en los juegos.

'Take Me Out to the Ball Game' (Llévame al juego de pelota) es el himno producido por Crebro. La cerveza oficial de la MLB compartió un video, donde se ve a “El Peluche” grabando el tema.

Recordemos que, Sech siempre ha demostrado su amor por el béisbol, a tal punto que uno de sus discos lleva por nombre “42” en honor a Jackie Robinson, el primer afroamericano en jugar en la Grandes Ligas y al panameño Mariano Rivera, el último en usar ese número.

“La séptima entrada es una experiencia verdaderamente especial. Estoy muy orgulloso de haber hecho algo que representa mi cultura y la de tantos jugadores en el campo”, dijo Sech a medios estadounidenses.s.

