La presentación de Mónica Nieto en la quinta gala de Canta Conmigo, junto a Omar Soto, dejó a los cibernautas preguntándose ¿por qué no ha seguido su carrera musical?

En las historias de Instagram Mónica respondió las interrogantes de sus seguidores, expresando que para este año tendrá listo su EP, en el cual lleva tiempo trabajando, y una de esas canciones ya la tiene lista, compartiendo un extracto en sus redes.

Detalló que sí ha seguido en laq música, pero lo que muchos no saben es que sacar música de verdad no es barato.

“‘¿por qué no seguí con la música?’, Sí he seguido con la música, lastimosamente no he podido ser tan consistente como debería ser porque la clave del éxito en la industria de la música es la consistencia, la disciplina, pero para eso tú sabes lo que se necesita, capital y yo creo que la gente desconoce esa información que sacar música de verdad no es barato”, afirmó Nieto.

Según Mónica, grabar una canción con un productor con experiencia te puede costar B/.500.00, si le suma hacer un álbum, tiene que incluir en el presupuesto sesión de fotos y gira de medios. “Lastimosamente yo no tengo ‘manager’, no tengo disquera yo soy una artista independiente y todo eso sale de mi bolsillo y yo soy una joven de 26 años en esta economía”.

“Pero ustedes saben como pueden ayudar a los artistas independientes, escuchando su música, compartiendo su música, así que voy a aprovechar y les voy a dejar aquí mi cuenta de YouTube toda la música que yo he sacado en los últimos años”, señaló Mónica..

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio