Sandra: 'La primera vez que canté me pagaron con un racimo de plátanos'

La cantante Sandra Sandoval concedió una entrevista a la cadena internacional RT y habló de su carrera musical, colaboraciones, vida personal, además, hizo revelaciones que nunca antes había dicho.

LEE TAMBIÉN: Billboard Music Awards 2021: esta es la lista de los ganadores

Publicidad

La entrevista que fue realizada en nuestro país hace poco tuvo como temática mostrar como una persona de raíces humildes conquistó con su música toda América Latina. Según Sandra, la vida artística no ha sido fácil y guarda una anécdota de su primer pago que ha llamado mucho la atención.

"¿Cuánto me pagaron a mí la primera vez? Llegué a una casa para una actividad y cuando me pagaron me dieron un racimo de plátanos. Con eso me pagaron, me fui contenta, me pagaron. Ya la segunda vez me pagaron 50 dólares, recuerdo que me compré un par de zapatillas, eran muy finas, pero no había mi talla. Uso 7 y eran 9, nunca me quedaron, tenía fe que me creciera, podía tener como 13 años. Una desgracia que no creció, la usé, pero luego se la regalé a mi primo", detalló.

La "Gallina Fina" explicó que en sus 36, 37 años de carrera ha tenido muchas vivencias, desde grabar con Gilberto Santa Rosa, Eddy Herrera, Olga Tañón y que su tema que casualmente le dio el apodo por el que la conocen fuera grabado por el Gran Combo hace muchos años.

Así mismo, recuerda grandes experiencias como fue la invitación a Viña del Mar en el 2017, algo que no olvidará y que ha hecho que sus canciones sean escuhadas por muchos chilenos en estos momentos.

"Mi música fue a Rusia por el Mundial, hemos ido a tocar a Portugal, Bélgica, a muchos países. A los extranjeros les encanta el ritmo, todo lo que sea latino al europeo le gusta.Respecto a la música urbana latina en el momento. Todo lo que sea música es bueno, valoro todos los géneros musicales, porque de cada género he aprendido cosas. También aparecimos en una película, en el Sastre de Panamá, salimos tocando en una escena", mencionó.

¿Qué te hace diferente a otros artistas?

La tipiquera relata que la energía de las personas, debido a que cada vez que sube a un tarima se olvida de los dolores que pueda tener o cualquier molestia, además, detalla que el pindín, música influenciada por el estilo colombiano, pero adaptado a nuesto país es alegre y le gusta a todos, desde la persona con gran recurso económico hasta el campesino más humilde.

"El conjunto cambió mucho en su tiempo. La diferencia fue la energía que se le puso en el escenario, los artistas estaban acostumbrados a una modelo, la agrupación no bailaba, nosotros fuimos sacando a eso al público. En nuestros bailes la gente disfruta y se goza todas las canciones. Yo quiero a todo mundo, siento que tengo que querer a la gente, porque la gente me tiene a mí forma de ser. No me interesa si tiene plata o no.. Me identifico con ellos inmediatamente.", recalca.

Por otro lado, también habló un poco de su pasado y le da las gracias a su padre, un humilde pescado, a su madre, modista que cobraba 4 dólares por un vestido, ya que gracias a ellos ha logrado lo que tiene, además, su papá fue el que le enseño a su hermano Samy a tocar el acordeón. Su mamá la apoyó con el diseño de vestuario, al inicio hubo una disputa por su forma de vestir, pero al final acepataron llegar a un punto y mostrar más piel en sus presentaciones.

Algo que muchos conocen, fue el problema que tuvo por inyectarse biopolímeros en las rodillas. "Hace 18 años inventé ponerme biopolímeros en las rodillas, mi cuerpo no lo asimiló, en aquel momento, es más me dijeron que una opción era cortarme los pies. Me aguanté 18 años, pero hace poco encontré un doctor en Bogotá, y me trato. Sufrí mucho y eso me pasó por loca. En ese momento pensé demasiado, me atormentaba, pero Dios es grande y aquí estoy", dijo.

Sandra confiesa que con todo esto de la pandemia, han tenido que aguantarse, para cumplir con las normas sanitarias, aunque gracias a los eventos virtuales que hacen los sábados y el apoyo de patrocinadoras han logrado llegar a más personas, así mismo, han podido pagarle el salario a sus músicos por cada presentación que tienen.

Respecto a su futuro, espera que veangan mejores momentos, pero mientras tanto seguirá trabajando fuerte en su música y en alegrar los corazones de las personas que la siguen.