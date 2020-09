Sandra Sandoval afirma que se está poniendo vieja

Aunque ella nunca ha negado sus 50 años, la tipiquera Sandra Sandoval afirmó que ya se está poniendo vieja y una prueba de ello es la cantidad de medicinas que usa para estar en condiciones diariamente.

LEE TAMBIÉN: El músico Akon invertirá 6 mil millones para crear su propia Wakanda

Publicidad

Ella subió un video a las redes sociales en el que comenzó detallar todas las cosas que usa y que tiene a su disposición en una mesita cerca de su cama.

"Esto es de viejos. No, no, no. Con la mesita de gente mayor, así que estamos listos para la foto", aseguró la famosa.