Sandra Sandoval entregó canastillas en Hospital de Chepo

La cantante de música típica Sandra Sandoval lo hizo otra vez, se fue al Hospital en Chepo para dar una muestra de amor a las madres.

La artista entregó canastillas a madres de escasos recursos, y hasta cargó a algunos niños, todo lo compartió en su cuenta de Instagram.

Sandoval destacó que hacer estas obras sociales le llenan el alma, ella se tomó sus días para armar las canastillas junto a su familia y amigos.

“Estas cosas con las que me fortalecen el alma y me dan ánimo a seguir luchando en esta vida. Gracias Dios por permitirme hacer lo que me gusta y por darnos la fuerza para seguir adelante”, expresó “La Gallina Fina”.

De acuerdo con Sandra, el hospital tiene más de 1200 partos al año y con pacientes de muy escasos recursos que vienen desde Darién y de muchos lugares carentes de todo. Por eso siempre verán que voy ahí”.

