¡No se queda quita! La cantante Sandra Sandoval repartió bolsas escolares a niños de Alto Nuevo Limón, en Capira.

Una vez más Sandoval se puso la mano en el corazón y dedicó apoyar a los que menos tienen, llevar un poco de esperanza.

En sus redes dejó un video, donde a los infantes recibiendo sus uniformes y mochilas. También habla una maestra de todas los problemas que atraviesan los estudiantes para dar clases, algunos caminan horas y cruzan quebradas.

“Hoy tengo que agradecer a muchas personas por hacer posible Esta donación en Alto Nuevo Limón de Capira. Gracias a mis amigas que nunca me dicen que no, Celima, Roxana, Francia, Eva y estoy segura q si les hubiera pedido a mis seguidores también me hubieran ayudado. DIOS los BENDIGA”, comentó la artista.

Sus fanáticos le dejaron los mejores deseos para la cantante, destacan su buen corazón.

Hace algunas semanas, se fue a Nuevo Tocumen para visitar a Norma, una niña que sufre neurofibromatosis tipo 1 y quería conocer a la cantante.

