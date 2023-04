Sara Faretra: ‘No dejes que nadie les trate de apagar la luz’

La expresentadora Sara Faretra se desahogó y abrió su corazón, confesó que aunque la vean segura ha tenido momentos de mucha inseguridad.

Con un texto junto a una foto de ella de niña, la locutora contó a sus seguidores lo que ha atravesado y el gran consejo que le dio una amiga, el cual le ayudó mucho.

“Ud. me pueden ver como la man más segura de ella misma, y si, yo voy a mi antes que nadie, pero a veces uno se para vibrando bajo, con las inseguridades todas juntas en la puerta de tu casa, yo me exijo mucho, siempre quiero verme bien...”, sentenció la famosa.

Además, dejó claro que está trabajando en esta etapa y que está agradecida por lo que tiene.

“Tengo la capacidad de no ver los resultados de las cosas por las que tanto esfuerzo, malísimo eso, también tengo el mal superpoder de darme palo al punto de odiar verme en una foto, siempre me doy plomo… pero me prometí trabajar en eso. Los quiero y abrazo, no dejen que nada ni nadie les trate de apagar la luz”, dijo.

Añadió: “Aclaro, estoy bien, agradecida con todo, por mi salud, la de mi familia, mis perros, amigos, soy feliz y tengo mucho, pero mucho porqué agradecer”.

