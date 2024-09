Sasha decidió hablar. Queme le rompió el corazón y está muy afectada

El tema del queme a la capitana e influencer Sasha Nikyta sigue, pero en esta ocasión por las reacciones de ella ante la ola de comentarios que han surgido por la infidelidad de un chico que han llamado Adrián.

Como todos ya saben, la famosa ha recibido mucho apoyo luego que se revelara que su exmacho la engañó con una azafata, misma que anoche se pudo saber que es una chica bastante guapa, esto por fotos que circularon en redes sociales.

Sasha decidió hablar y esto dijo: "Hola, cariño: En las últimas semanas, he estado atravesando un proceso personal muy íntimo y profundo. Sé que no he dado detalles, pero como han podido ver en algunas ocasiones durante este período, he sido abierta sobre cómo me he sentido y cómo está mi corazón".

Recalca: "Hoy quiero ser sincera con ustedes. Como alguien que comparte parte de su vida y día a día, entiendo que mi silencio ha generado dudas y preocupación. Siempre he sido muy transparente con ustedes, compartiendo parte de mi felicidad y de la realidad de la relación que creí tener todos estos años. Como podrán imaginar, una ruptura puede causar un impacto muy grande, y estoy agradecida por el tiempo de privacidad que he tenido para procesar todo esto a mi ritmo".

Según ella, este proceso ha sido muy impactante, pero en estos momentos de dolor y aprendizaje está tratando de llevar un día a la vez, y en cada uno encontrar un rayito de luz entre tanta oscuridad.

"Quiero agradecer a todos mis amigos y familiares que han estado incondicionalmente para mí, y a todos los que han tenido un gesto de amor hacia mí. Agradezco a todos su preocupación y buenas intenciones. Les pido que su energía sea de respeto hacia las otras partes. Por mi parte, seguiré tomando mi espacio para sanar y evolucionar en esta nueva etapa de mi vida.

Los quiero", puntualizó.

