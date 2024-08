Se acabó Bennifer: ¡Otro divorcio en la realeza de Hollywood!

La saga de amor entre Ben Affleck y Jennifer López ha llegado a su fin, según informes de TMZ y la revista People. La diva del Bronx solicitó el divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles este martes, dos años después de su boda en 2022.

El romance entre López, de 55 años, y Affleck, de 52, parecía imparable cuando se reencontraron en 2021, pero los rumores de crisis no cesaron en los últimos meses. Tras un matrimonio mediático y lleno de drama, el sueño de "Bennifer" se apaga otra vez.



Un matrimonio bajo el escrutinio público

La relación entre López y Affleck fue icónica desde el principio. Tras conocerse en 2001 durante el rodaje de la película "Gigli", los rumores de romance no tardaron en aparecer. En 2002, la pareja se comprometió, pero cancelaron su boda en 2003 debido al asedio mediático. Finalmente, rompieron en 2004, y ambos siguieron caminos separados con sus respectivas familias.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en 2021, cuando sorprendieron al mundo con su reencuentro, lo que generó una oleada de nostalgia y entusiasmo entre sus fanáticos. La boda secreta en Las Vegas en 2022 fue un símbolo de ese renacimiento amoroso, pero la magia no duró mucho.

Tensiones y problemas en el paraíso

Los últimos meses fueron complicados para la pareja. Mientras López lanzaba su álbum "This Is Me... Now", que debía ser un tributo a su relación con Affleck, las cosas empezaron a torcerse. La producción fue un fracaso comercial, y la gira de verano, que debía acompañar el lanzamiento, fue cancelada. Para empeorar las cosas, la pareja dejó de ser vista junta en eventos públicos, lo que generó más rumores sobre el estado de su matrimonio.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que vivían separados y que las tensiones entre ellos eran palpables. A pesar de haber intentado mantener su relación lejos de los reflectores, Bennifer no pudo escapar de la presión mediática que siempre los rodeó.

El fin de una era

Bennifer, que durante décadas fue sinónimo de la combinación perfecta de fama y romance, ha llegado a su fin. Su historia, que comenzó con pasión y controversia, termina con un divorcio que deja a Hollywood sin una de sus parejas más queridas. Aunque el amor entre Jennifer López y Ben Affleck fue real, parece que esta vez, las segundas oportunidades no siempre son suficientes para resistir el paso del tiempo.

