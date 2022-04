¡Se cansó de las fiestas! Liz dice que es ‘hora de mirar a Dios’

La modelo y DJ Liz Baila ha decidido darle un cambio a su vida, dejar las fiestas a un lado y mirar a Dios. La famosa dijo que se encuentra en evolución y que se cansó de las personas y amigos falsos, que no están para ella cuando las necesita. Comentó que llegó la hora de sentar cabeza.

“Voy a contarles la Liz que verán a continuación es la que van a estar viendo de ahora en adelante, es una Liz que ya está cansada de las fiestas sinfín, de la gente falsa, en ese mundo hay muchos amigos, pero cuando realmente los necesitas no están. Ahora me encuentro en una evolución, todos tenemos derecho a evolucionar”, sentenció.

Añadió que “es momento de sentar cabeza y no lo voy a negar, me divertí, pero cometí muchos errores y es hora de mirar a Dios”.

Por otro lado, manifestó que por muchos años se había apartado de las enseñanzas que recibió en casa y del amor de Dios, aquel que la está ayudando a tomar el control de su vida.

“Él me está ayudando a tomar fuertemente el control en mi vida, de mi familia que son las personas que te aman son las que realmente estarán el día de mañana. Me había apartado de Dios: de todo lo que me enseñaron en mi casa, en la iglesia un día, lo guardé, lo dejé agarrando telarañas, pero es momento de sacarlo”, expresó.

Por último, señaló que ya no verán más esa Liz desequilibrada y que estaba pendiente de cosas sin sentido.

“A partir de ahora verán a la misma Liz alegre, divertida, bailando, solo que voy ha empezar a mostrar una parte de mí que no estaba lista para mostrar y es la parte vulnerable que como ser humano todos tenemos. Todos cometemos errores lo importante es arrepentirnos y volver e empezar de nuevo con Jesucristo”, comentó en su red social Instagram junto a una fotografía donde se le ve el cuerpo más cubierto que de costumbre.

Muchos de sus seguidores aplaudieron su decisión y la felicitaron.

