¿Se copió? Fans de Boza afirman que Italian Somalí ya cansa con eso

En esta ocasión la gota que derramó el vaso, fue que Boza lanzó una plena llamada "Tick Tock" y que forma parte del álbum "Bucle". Italian Somalí también soltó su sencillo de nombre "Tik Tok".

En redes la gente se molestó y mucho más los fans de Boza, que ya piensan que esto se volvió una costumbre.

"Otra vez con la misma vaina, dejen de andar baiteando las canciones del man", "Sean originales, no copien más cosas de Jamaica o de otros", "Siendo Boza lo demando", "Oigan, usen un poco su talento y hagan canciones diferentes", "No la escucho mal, incluso suena mejor que la de Boza", "Apoyen lo nacional, no hubo copias", "No veo copia, son estilos diferentes", eran parte de los comentarios que se podían leer.

Italian Somalí ha asegurado desde hace un tiempo que hace sus plenas y no está para críticas, pues suma muy bien.