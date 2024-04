Se despide del lugar donde pasó un divorcio y se volvió a enamorar

Gaby Garrido está lista para dar un nuevo comienzo en su vida, esto la tiene muy emocionada porque quiere ver qué tiene este año para ella, por eso puso fin y se despidió del que fue su hogar por 2 años.

Con una mezcla de sentimientos, entregó las llaves de su hogar, pues fueron esas cuatro paredes las que la vieron reír, llorar, cantar, bailar, hacer planes, hasta vivir su divorcio y volverse a enamorar.

"Hoy entrego las llaves de lo que fue mi hogar por 2 años, y tengo una mezcla de sentimientos difíciles de transmitir. En estas cuatro paredes reí, canté,bailé, lloré, hice muchas fotos, recetas, planes, aventuras, pasé por un divorcio, me volví a enamorar perdidamente, pasé por una pérdida enorme y dolorosa, me reventaron el corazón, hice un negocio, recibí a mi familia, vi cientos de amaneceres y atardeceres... en fin, aquí he pasado los momentos más felices y sin duda los más tristes de mi vida...", aseguró Garrido, preparándose a un nuevo comienzo en su vida.

