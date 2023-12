Se despiden de su audiencia, ‘Habla ahora’ llegó a su final

Todo tiene su final, y el profesor José Escobar y Delia Muñoz, se despidieron de la audiencia del programa radial “Habla ahora”, después de 14 años al aire.

Escobar expresó que, por el respeto que se merece la audiencia, daba a conocer la información, aprovechando para agradecerles por el apoyo que les han dado, desde sus inicios el 13 de abril de 2010 en RPC Radio.

Publicidad

“Hoy, 30 de noviembre, nosotros tenemos que despedir el programa, y lo hago con mucho respeto, porque creo que la audiencia se merece ese respeto, se merece ese mensaje claro y directo… yo no encuentro palabras para agradecerles un programa que incluso ganó premios y por supuesto que fue gracias a esa generosidad, a ese apoyo que ustedes nos dieron por todos esos años, un programa que desde que llegó a la cabina de RPC Radio, aquel 13 de abril de 2010, y que después, una vez iniciada las trasmisiones de Telemetro Radio, este proyecto se trasladó para esta estación radial, lamentablemente hoy llega a su final, hoy le decimos adiós al programa Habla ahora”, expresó el profesor Escobar.

Afirmó que le llena de orgullo ver que por dicho programa ha pasado gente profesional, querida, y que los ha apoyado enormemente.

En su despedida no dudó en agradecerle también a su compañera Delia Muñoz por haber estado a su lado estos últimos años en el programa.

Delia aclaró que no solo es Escobar quien se va, ella también se despide. “Yo también me despido profe, porque piensan que de repente es usted el que se está yendo, no, no, se va Habla ahora”, manifestó la comunicadora, recordando los programas y lo que hicieron para entretener a la audiencia en pandemia.

Contenido Premium: 0