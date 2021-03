Se disculpa, afirma que su intención no fue dañar a nadie

El productor musical LH se disculpó por toda la polémica que se ha generado por el tema “Juego dedos”, el cual produjo él y fue interpretado, en una nueva versión por Anyuri. “Quien me conoce sabe cómo soy, quién soy y de dónde vengo! Yo en verdad solo quise aclarar, educar y cuidar mi nombre y la transparencia de mi trabajo, es la primera vez que me sucede algo como esto y para mi es muy, muy incomodo. Yo respeto mucho las cosas de Dios porque crecí en el evangelio y muchos confundieron las cosas y las tomaron por su propia concupiscencia cuando las cosas no fueron como las describen, y aprendan nadie se ríe o se burla de Dios jamás!!! A Él eso no le afecta, yo jamás quise que esto llegase a estos niveles, jamás dejé de aceptar las realidades de Jolie ni me reservé sus derechos, que en medio de momentos todo cambio no fue mi culpa y pido disculpa a toda la comunidad si sintieron que yo les fallé en algún momento! Para mi la música es muy importante y valiosa...”, detalló LH tras lo sucedido con el tema que hace unos años atrás cantó Jolie, pero como dejó la música mundana para seguir los caminos de Dios, LH quiso retomar esta letra que, a su parecer, no se podía perder y se la dio a La Cuchita.

Añadió que está agradecido por el talento que le ha dado Dios, y en ningún momento quiso dañar a nadie, ni a Amyuri ni a Jolie, por ello recalcó que se disculpaba si sus palabras fueron malinterpretadas o no se supo expresar. “Música es música y Dios me brindo el talento y estoy muy agradecido por ello, muchos dicen que notaron prepotencia o tranquilidad o que hice las cosas por hacer, no, jamás, siempre traté de mantener el control de todo y matar el tema, jamás quise ni dañar a Anyuri ni dañar a Jolie solo quise aclarar las cosas, si no comprendieron mi manera de explicar o quizás no fueron las mejores palabras disculpa a todo el público panameño”.