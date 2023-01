Se disculpan por declaraciones de repudio y muerte contra animales

Tremendo arroz con mango se formó la noche del miércoles en la red social Twitter e Instagram tras las declaraciones de los presentadores del programa “El Brunch” sobre los gatos y perros.

Le contamos que, los oyentes del programa en mención se molestaron por las palabras dichas por DJ Alex y Andrés Morales. Y es que hasta Nicolle Ferguson quedó envuelta en el asunto.

Las declaraciones llegaron rápidamente a la página de Instagram “Kitten Garden Panamá”, que se refirió al hecho; despertando una ola de comentarios por los amantes de los animales, se habló sobre delitos.

“Apología del delito, sí, señores, cuando expresamente y además en radio, hablas de que no tendrías contemplación de asesinar un perro o al gato, eso es apología del delito. Una aclaración abierta, porque bien que mal, existe una ley 70 contra la crueldad y maltrato animal”, señala parte del texto de la página.

Otra usuaria en su Twitter (@Zue60) hizo un llamado a la nueva presentadora del programa “@nicolleferguson así como no todos los perros son iguales, pasa con los gatos algunos su mood es ser cariñoso”. Muchos usuarios dieron su punto de vista y hasta Ferguson le dio su respuesta.

“Estoy de acuerdo contigo. No al Maltrato Animal. En estos 15ss no se escucha cuando hablo sobre no comprar pistolas de pellet, ni sobre el maltrato, ni que primero se conversa con los dueños de mascotas, ni cuando indico que esto se maneja con jueces de paz y Municipio”, sentenció.

Para los cibernautas, Ferguson debió ser más enérgica en sus palabras durante el programa.

Por lo que Alex, el día de ayer se refirió a lo sucedido y pidió disculpas, destacó que todo se trató de una broma. Morales señaló que él vive con varios animales.

