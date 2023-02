Se enamoró más de Joako que de Floyd

La influencer y empresaria panameña Liza Hernández confesó que se enamoró más del exguerrero Joako Fábrega que del boxeador Floyd Mayweather; además dijo que a su edad sigue despertando pasiones.

“La Doradita” concedió una entrevista a Oliver Meza para su podcast, donde habló de sus relaciones amorosas, su estadía por Los Lakers, entre otras cosas.

Mencionó que su paso por Los Lakers le permitió conocer a mucha gente de la élite y que se daban las cosas demasiado fáciles por lo que ella no estaba dispuesta a ser una más.

Dijo que cuando conoció a Floyd y Prince, no se las puso fácil, ella se dio sus aires de diva para que formalizaran una relación.

La famosa reveló que el dinero nunca ha sido algo que la mueva del todo, pues se casó con un hombre que no era de dinero, y se enamoró mucho más de Joako Fábrega que de Floyd Mayweather, el único que la ha llenado de lujos.

“Yo estoy donde quiero estar, no es por la edad, ni por las oportunidades es mi decisión... Yo me casé con un muchacho que no tenía plata”, señaló Hernández.

Destacó que el dinero si influyó mucho en la relación que mantuvo por años con Mayweather, aunque ella siempre ha trabajado por lo suyo.

El jueves, Liza celebró su cumpleaños 43 con su pareja, amigos y familiares.

