Se hacen pasar por Anarkelys

La cantante Anarkelys Arias denunció en sus redes sociales que una persona está usurpando su identidad mediante estafas telefónicas.

"Si les escribe este número o cualquier otro, pidiéndoles dinero o cualquier otro tipo de cosas, no soy yo", escribió Arias en su historia de Instagram junto a una captura de un chat.

LEE TAMBIÉN: Peruana dio la cara, fue un beso en el cachete

Por otro lado, aseguró que: "Lo que más me preocupa de esta situación, además de que esté utilizando mi nombre para este tipo de porquerías, es ¿cómo consiguieron el número y el nombre de mi mejor amiga? Obviamente, a ella no le pudieron engañar, porque ella tiene mi número, pero esto va para los que no lo tienen por favor, no se dejen engañar".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio