Se hará la ‘bubis’ si le dá la gana, no por complacer a otros

En reiteradas ocasiones Alexa Chacón ha dejado claro que se siente cómoda con sus senos, para ella no es un problema ni incomodidad tener las “bubis” pequeñas, pero aprovechó que estamos en octubre, mes en que se celebra “Halloween”, para complacer a quienes le preguntan porqué no se aumenta la pechonalidad.

La expresentadora hizo su todo incluído, se operó las bubis, pero mediante un disfraz, mejorando la versión del 2015.

“POR FIN ME FUI A HACER LAS BUBIS... ¿No me mandan a operar todos los días? Aquí ‘ta pues... Quiero dejar claro que no tengo NADA en contra de las operaciones. El día que me dé la gana de hacerme una, me la hago, pero eso... cuando a mí me de la gana. No cuando otro quiera", sentenció Chacón.

