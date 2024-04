Se hizo tatuaje en honor a su trastorno bipolar

La creadora de contenido Estefanía Varela reveló que se realizó un tatuaje en honor al diagnóstico de bipolaridad que padece.

Varela hace algunos días confesó sobre su condición y dijo que lo que pensó era ansiedad y depresión en realidad era un trastorno bipolar, aunque dijo que poco a poco va mejorando y se siente mucho mejor.

“Mis tatuajes no siempre tienen significado, pero este digamos que es mi manera ‘cute’ de conmemorar una parte de mí, una parte que ha hecho mi vida un poco más difícil, mi bipolaridad”, reveló la famosa.

Estefi se realizó dos cerezas, una feliz y la otra triste, las dos caras a las que se enfrenta a diario.

“Mi diagnóstico no me define, pero es parte de mí y quiero aprender a vivir con él de una manera más balanceada tal vez ja, ja, porque la verdad es un poco caótica esta enfermedad no lo voy a negar”, añadió.

La presentadora mencionó que seguirá compartiendo su experiencia sobre su salud mental.

“Ojalá puedan ver que pueden salir adelante, pueden tener relaciones sanas y pueden vivir una vida plena”, dijo.

