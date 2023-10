Se le fueron las luce en plena presentación

Por primera vez en sus años de trayectoria artística que a Sandra Sandoval le da un bajó en plena presentación, así lo dio a conocer la tipiquera.

Según compartió con sus seguidores de Instagram, durante su presentación en el Festival del Sombrero Pintado en La Pintada, tuvo que hacer una pausa e irse a sentar a oler alcohol, porque se le fueron las luces.

“Nunca me había desmayado en un evento hasta hoy, me dieron dos bajones eléctricos en mi sistema que me tuve que ir a sentar a oler alcohol y a que me echaran fresco, porque se me fueron las luces”, detalló Sandra.

Afirmó que todo se debió a la falta de descanso, no durmió lo suficiente. “Es que no dormí bien del evento de anoche acá en La Pintada. Pero aún así me lo disfruté”, sentenció la Gallina fina.

