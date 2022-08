Se siente ‘en victoria’ tras sobrevivir a infartos

El veterano salsero puertorriqueño Luisito Carrión asegura a Efe sentirse "en victoria" y preparado para sus próximas actuaciones, luego de sufrir en junio unos infartos que por poco le cuestan la vida y ponen fin a sus casi 50 años de carrera musical.

"Siempre estamos 'ready' (listos)", subrayó en una entrevista telefónica Luis Ángel Carrión, nombre de pila del intérprete, en referencia a su esperada participación en el "Aniversario de la Salsa" de este domingo en San Juan.

La sexta edición de este evento de la emisora local Salsoul, que se celebra en el estadio Hiram Bithorn, cuenta con actuaciones de otros destacados salseros puertorriqueños como Lalo Rodríguez, Charlie Aponte, Tito Allen, Willie González, Maelo Ruíz y David Pabón.

La participación de Carrión, de 60 años, estuvo, sin embargo, a punto de anularse debido a los problemas cardíacos que comenzaron el pasado 22 de junio.

Según contó Carrión a Efe, ese día tenía molestias en el pecho y acudió al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Bayamón, municipio aledaño a San Juan, donde le hicieron un examen médico que reveló que sufría de una gastritis severa, aunque después supo que tuvo un infarto.

Unas horas más tarde, el intérprete de éxitos como "Yaré" y "El agua" tomó un vuelo con escala en Panamá y con destino a Colombia, donde se presentaba en la Feria Agropecuaria y Cultural del municipio de Tuluá.

En el viaje de San Juan a Panamá, quien arrancó su carrera musical a sus 12 años junto a su papá, Ángel Ruiz Carrión -director musical de la Orquesta Kafé-, dijo que sufrió otro infarto.

"No fallecí en el vuelo porque Dios es grande y tiene un propósito grande conmigo", dijo el intérprete, con experiencia en otras orquestas de salsa como La Sonora Ponceña, La Nativa, Concepto Latino, La Terrífica y las de Roberto Roena y Bobby Valentín.

Al llegar al evento en Tuluá y minutos previos a subirse a la tarima, Carrión empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho. En ese momento, pensó que era algo relacionado con su estómago, pero fue su tercer infarto en tan pocos días.

"No me desplomé, pero iba para eso. Yo no sé cómo es la muerte, pero ya yo lo viví. Es un desespero que te pasa la vida por la mente sobre qué está pasando", rememoró Carrión sobre el miedo que sintió.

Finalmente fue trasladado a la clínica Christus Sinergia en Cali, donde fue operado por tener tres arterias bloqueadas.

"Me siento súper", afirmó Carrión, quien varias semanas después de los infartos volvió a presentarse en varios actos en Puerto Rico.

