Se sintió bastante golpeada en el 2020

La expresentadora de noticias Vanesa Calvino dijo que al igual que muchos panameños, el 2020 fue difícil para ella, sintiéndose golpeada en algunos aspectos de su vida.

Ayer, en su encuentra de Instagram, Vanesa expresó a sus seguidores lo que sintió durante la cuarentena por la pandemia, y las veces que no encontraba la motivación para entrenar.

Por otra parte, valoró el hecho de poder mantener su empleo, en momentos cuando muchos no tenían.

“Para ustedes al igual que para mí el 2020 fue una locura, me sentí afortunada por mi trabajo, pero en otros aspectos de mi vida si me sentía bastante golpeada, todos los días encontraba la motivación para hacer ejercicio, para retomar mis hábitos... pero lamentablemente la automotivación no fue suficiente”, expresó la comunicadora.

Dijo que, tras sentirse algunas veces decaída, recapacitó y se dio cuenta de que con disciplina todo se logra, aunque se esté o no motivada.

“Ahí es donde recapacité y me di cuenta de que lo que me ha hecho ser siempre una campeona... no es la motivación... eso lo encontramos todos, casi todos los lunes, ¡lo que ha hecho la diferencia en mi vida ha sido la disciplina!... hacer las cosas que debo hacer, aunque esté o no motivada”, manifestó.

La periodista se mostró feliz de poder retomar ayer sus entrenamientos en el gimnasio, y dijo que no lo hace para verse bien, sino por sentirse bien.

“Hoy (ayer) me tomé esta foto y recordé lo que me hace feliz (ir al gimnasio) compartir con otras personas que aman este estilo de vida!!! Decidí volver al gimnasio no por verme bien, sino por sentirme bien y ser...”, declaró Calvino.