Sealy ‘para firme por su patria’ y le responde a Lim Yueng

Un post de Instagram de Eduardo Lim Yueng expresando que estamos en el “país de la taquilla”, no fue bien visto por sus seguidores, una que no se quedó callada fue Marliere Sealy.

Sealy le respondió al presentador de noticias “soy taquillera y qué... no queremos minería. Estoy cansada y paro firme por mi patria”.

Esto no quedó en un simple comentario, porque el comunicador le respondió a Marliere asegurando que era su punto de vista, “la taquilla mueve masa, y si es la taquilla la que cambia las cosas, es sin duda un país de taquilla”.

Ante las respuesta de Lim Yueng, Sealy lo invitó a salir a las calles y caminar con el pueblo.

“Esto es ofensivo y yo soy respetuoso contigo. El gobierno no me paga y esa es una injuria, no te voy a exigir por eso. Y para los que han insultado a mis colegas periodistas, el activismo y el periodismo no se llevan, un periodista solo debe ir a una marcha a documental ya cubrir. Saludos y siempre que proteste hágalo de forma cívica, siga así”, le comentó el presentar a Sealy, después que esta le dijera que el gobierno le paga y era tan falso como el PRD.

