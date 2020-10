Sech cuenta su historia a Billboard y Honda Stage

Ver triunfar internacionalmente a El General, Flex, Joey Montana, La Factoría, Eddy Lover, Makano, entre otros artistas, inyectaron a Sech de ese sueño de ser un superartista de un país tan pequeño, como Panamá, así lo relató a Billboards y Honda Stage, al recordar su historia.

En diferentes entrevistas Carlos Isaías Morales, nombre de pila de Sech, ha mencionado el barrio que lo vio crecer, Río Abajo, de donde tiene muchos hermosos recuerdos, y en este documental no fue la excepción, destacando que allí la gente es bien disciplinada y te inculca de pequeño que tienes que trabajar y estudiar para ser alguien en la vida.

Para este artista, creer con su madre fue algo muy hermoso, le inculcó muchas cosas buena y por eso es quien es, hoy día.

Según Sech, cuando trabajaba en la construcción le decía a sus compañeros que él iba a cantar, ellos dudaban de él; le metió ganas y empezó a componer hasta que le fueron saliendo unos ritmos, quiso rendirse, pero un amigo le dijo que lo intentara una vez más y fue entonces cuando la historia cambió al grabar “Otro trago”.

El Peluche, como también es conocido Sech, ha lanzado dos álbum, “Sueños” y “1of1”, este último disco nació en medio de la pandemia y la cuarentena, y quizás lo que más extrañe como artista es estar en contacto con su público.

El intérprete de “Relación” quiere ser inspiración para los nuevos talentos, a quienes les aconseja tomarlo de referencia, porque ellos también pueden cumplir sus sueños.

“La fama a mi no me ha cambiado en nada, y siempre me meto en la cabeza que yo soy Carlos el que canta y yap ues, tengo un talento que Dios me dio, y hasta ahí”, concluyó Sech