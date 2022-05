Sech le dice a las mujeres que no lloren por un feo

¡La rompe otra vez! El artista panameño Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, lanzó su nuevo sencillo “Noche de Teteo”, mientras se alista para el estreno de su siguiente disco.

En este tema, El Peluche manda a las mujeres a no gastar baterías de sus celulares en llamar a un ex, y que tampoco lloren por un feo.

La pegajosa canción se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Y si te llama, déjalo que llame otra vez, si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex... El amor es muy lindo pa’ que llores por un feo, que no te dañe tu noche de teteo. Si no cumple con su empleo, que él no te manda ni que fueras un correo”, reza parte de la letra del tema que tuvo gran aceptación por parte de sus fanáticos.

“Era hora, será un gran éxito está canción”, “¡Grande! Este hombre nació para ser uno de los pilares de la música internacional”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

Su amigo, Dímelo Flow está detrás de esta canción que promete ser un éxito.

