Sech suelta 'Champagne', plena con guaro, amor y buca demencia

El "Peluche" Sech lanzó este jueves el video de su nuevo tema "Champagne", sencillo que forma parte de su EP "Ya Casi Vienen". Este año para el artista ha sido el mejor de todos en su carrera musical.

Sech sale junto a un grupo de jóvenes, abriendo una botella de champagne y luego aparece una modelo, chica que ya aparece en el video "Esta Noche".

"Ya tú no me encantas, ni en Insta Me hiciste más daño que falta. No estábamos en un cumpleaños Pa’ que el dulce se reparta. Éramos tres en la lista. No supiste jugar uno ni en carta. Me diste tanta vueltas que me sentí pasta No eres el pantalón ma, pero dije basta", canta el pana.

El artista viene de dos grandes participaciones, primero en el concierto de Daddy Yankee y posteriormente con Bad Bunny en el estadio Rommel Fernández.

