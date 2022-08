Sech y Darell hicieron las paces

El cantante Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, aclaró a qué se debía su ausencia en las redes sociales y habló de la supuesta polémica entre Darell, señaló que algunas cosas se han mal interpretado.

Toda la polémica en la que ha estado envuelto Sech fueron por las declaraciones de Darell, el pasado fin de semana, donde aseguró que el panameño no le ha dado el apoyo necesario para su tema “Dame Break”, que grabaron juntos. “Alzheimer y que se le olvidó quién fue que lo trajo al juego”, le dijo el puertorriqueño a Sech.

Tras estas palabras, el canalero no se había pronunciado sobre el tema hasta ayer.

“Mi gente por problemas muy personales he estado ausente en las redes sociales y se malinterpretaron algunas cosas, entre esas cosas no tuve la oportunidad de explicarle a Darell todo lo que estaba sucediendo”, expresó El Peluche.

Añadió: “La canción Dame Break me encanta y si no la han escuchado lléguenle de una. Pero en todas las situaciones de la vida aprendemos cosas y más de la más sencillas. Darell todavía guarda mi primer merch, o sea ni siquiera yo lo tengo y eso me puso bien feliz”.

Por último, comentó que siempre habrá diferencia y discusiones, pero al "final la amistad supera cualquier situación… Panamá y Puerto Rico, una sola familia”.

