Sech y Dímelo Flow le agradecen a Daddy Yankee sus consejos

Como muchos saben, la tarde del domingo uno de los artistas más querido del género urbano, Daddy Yankee, anunció su retiro de la música, y muchos colegas han dejado palabras de cariño para él.

Entre ellos están, los panameños Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, y el productor, Dímelo Flow, cuyo nombre de pila es Jorge Valdés, quienes en su red social Instagram agradecieron al puertoriqueño por todo.

“Maestro es un honor los días que compartimos en el estudio, días que compartimos hablando los consejos. La leyenda @daddyankee es un honor la verdad y un sueño hecho realidad The Big Boss”, comentó Dímelo Flow.

Mientras que “El Peluche” dijo: “Amigo y colega. Gracias por todos los consejos siempre; y porque siempre tienes un sí para mí. Gracias siempre”, manifestó.

Es uno de los máximos exponentes pondrá fin a la carrera con el lanzamiento de su último álbum "Legendaddy y con un su gira "La última vuelta world tour", donde está Panamá incluida.

La gira tiene fijadas 41 fechas y se dará entre Estados Unidos y América Latina, en Panamá estará el 19 de noviembre.

"Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", dijo el “Big Boss”, de 45 años.

