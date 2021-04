Sech y Mariano parquean un rato y los fans le cuestionan el "bro"

El cantante panameño Sech y el miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, Mariano Rivera, se reunieron el fin de semana, esto como parte del estreno de '42' el álbum donde el artista del género urbano rinde homenaje a la leyenda de los Yankees de Nueva York.

En un vídeo que subieron a Youtube, Carlos Isaías Morales, nombre de pila del cantante, compartió en sus redes sociales, se puede ver ambos exponentes de nuestro país compartir de forma amena y distendida.

Ambos hablaron de sus inicios, tanto en el béisbol como en la música, mientras que 'Sech' le pregunta a Mariano sobre el origen del número '42'.

"Yo no escogí el '42' a mí me lo dieron, cuando subí a Grandes Ligas me dieron el '58', luego me bajaron y me subieron nuevamente y me dieron el '42'. "No sabía el significado del número '42', comencé a entender el significado del número cuando comenzaron a retirarlo. Comencé a indagar, comencé a investigar, comencé a preguntar. Entendí que era por Jackie Robinson... Fue una bendición, Dios permitió que terminara yo con ese número", dijo Mariano.

Mariano no perdió el tiempo y le dio consejos de amor a Sech “La persona que esté contigo tiene que entender el proceso de lo que tú eres… sino entiende lo que tu haces va a ser difícil, en vez de ser una bendición va a ser una guerra”, señaló.

Sin embargo, más allá de toda la entrevista que ha dado mucho que hablar, están algunos comentarios contra Sech por la manera en la que habla en estos momentos y el uso excesivo de la palabra "bro", que vienen siendo amigo, compañero, etc.

"Otra vez con ese bro", "Ya suelta esa palabra, lea un libro y usa otras", "Ni parece panameño con esas palabras", "Demasiados boricuas lo tienen así", "No tiene ni cinco años de estar allá y se olvido de cómo hablan los panameños", eran parte de los comentarios que se podían leer.