Seguidores de Joseline Pinto le piden a gritos que abra su 'OnlyFans'

Seguidores y algunos conocidos de la modelo Joseline Pinto han quedado a la expectativa, esto luego que ella afirmara en una de sus publicaciones que tenía pensado abrir su OnlyFans.

Para los que la siguen y la conocen saben que ella desde hace mucho tiempo ha llamado la atención en las redes sociales, por su escultural cuerpo, mismo que está trabajado a punta de ejercicio constante.

Tanto ha sido su esfuerzo, que en un momento muchos aseguraron que se estaba convirtiendo en un "machito", sin embargo, con el paso del tiempo su belleza superó a los comentarios negativos.

Pero lo que encantó y activó a sus fans fue la pregunta que hizo hace unos días y fue la siguiente: "¿Y si abro mi OnlyFans?".

"Yo me suscribo", "Dale mami que puedes y de una", "De una dejo a Daluna y Anyuri, me voy con Joseline", "Eso no se pregunta, puedes empezar ya", "Mami no esperas más y dale de una", "Joseline para cuándo el OnlyFans", "Queremos que incies rápido", "¿Qué pasó con el OnlyFans de Joseline Pinto?", eran los comentarios que se podían leer.

Los fans están a la expectativa que ella se active en esa plataforma y planean pagar por su contenido sin importarles el precio que pida.