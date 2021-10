Seguidores de Ulpiano no aceptan cantantes nuevos y piden dejar el relajo

Luego que se diera a conocer que Alejandro Torres abandonaba el conjunto de Ulpiano Vergara y que se confirmara que harían pruebas para buscar uno nuevo que lo reemplace, las redes sociales se prendieron, causando que fans del grupo se molestaran por el relajo que tienen.

Como ya todos saben, el pasado domingo fue el último baile de Alejandro Torres como integrante de la agrupación de Ulpiano Vergara y Los Distinguidos. Algo similiar a lo que hizo Balbino hace unos meses, mismo que después formó su despelote por temas de salario.

Luego de eso Panito Vergara, hijo del músico afirmó que se probarían a tres nuevos prospectos para que puedan ocupar su lugar, sin embargo, la reacción de la gente no ha sido la mejor y ya dudan sobre ir a un baile con un conjunto que afirman se comienza a despedazar.

"Depende de quién cante iré, porque no me vale escuchar los acordes de El Mechi en ese acordeón, si el que canta no acompaña", "Qué regrese Balbino", " Sin Alejandro no será igual", "Bueno que la hija demuestre, dicen que es la causante de todas las salidas de los anteriores cantantes", "Sin Alejandro, qué pereza. Todo por la hja", "Qué está pasando con Ulpiano, no le duran los cantantes. Ahí hay algo que no funciona", "Si Dania va, nosotros no iremos", "Qué felicidad, cantará la hija", era parte de los cientos de comentarios.

Además de expresar su molestia, otros afirmaron que prefieren escuchar por la radio los temas viejos y destacan que este desorden con los cantantes ha causado que hayan perdido seguidores, pues le parece una falta de respeto por dejar ir buenos talentos.

Respecto a la persona que pondrá su voz a los temas de Ulpiano, por el momento no hay un nombre asignado, aunque se habla de Javier Castillero, uno de los coristas, esto por la próxima presentación que tendrán el 9 de octubre en La Chorrera.