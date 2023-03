Sexy de OnlyFans construye una calle ¡sin empelotarse!

Yaneth Marín, una chica de 24 años con cuenta en OnlyFans se hizo conocida hace un par de días luego de postear en su cuenta que iba a construir una calle para mejorar las condiciones de los habitantes de El Barrigón de El Copé, provincia de Coclé.

La noticia corrió como pólvora y no necesariamente por su noble acción y deseo de hacer el bien de la comunidad sino porque se rumoreaba que el dinero que utilizaría era todo gracias a sus materiales en OnlyFans. ¡Jooo!



Nada más alejado de la realidad, según Yaneth, quien aclaró que el dinero para la obra se logró gracias a la venta de dos de sus camionetas. Sin ayuda de nadie, porque hasta recurrió a las autoridades y le dijeron "nanai nanai". Nadie la ha ayudado ni con un cuara.

El proyecto se estima que cueste alrededor de 15 mil dólares, pero Yaneth admite que puede ser mayor la cifra debido a que el terreno es accidentado. Todavía no tiene fecha de inicio de la obra, pero viene pronto.



En Onlyfans no se encuera

Está chica comenzó a incursionar vendiendo su contenido en línea hace un año atrás. Dice que lo hace por diversión y nada de encueramientos. Solo fotos y videos sexys, provocativos y sugerentes.



Para ella, OnlyFans le ha permitido conseguir entradas, pero no es lo único que hace para vivir, ya que se dedica a la venta de productos por internet y hacer publicidad. "He trabajado desde los 16 años... y soy algo dura", dice.

A la chica no le gusta decir cuánto gana por sus contenidos en, pero dice que no mucho, "No creas que es mucha plata. Hay contenido de 3 y 4 dólares, el más caro es $5".

Finalmente, Yaneth dijo que estar en la plataforma no le ha traído ningún conflicto con sus familiares.



"Mi familia es muy pequeña y me ama, me adora y yo amo a mi familia. Ya no tengo a mi papá, ya falleció y solo tengo a mi mamá, ambas somos muy unidas", dijo.



Pronto el sueño de Yaneth podría hacerse realidad y espera que sirva de ejemplo para que otras personas hagan lo mismo por sus comunidades. A ver ¿quién se apunta?





Yaneeth Marín subió este mensaje a sus redes y... a la carga las especulaciones...

Contenido Premium: 0