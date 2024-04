Shannen Doherty no quiere a ningún hipócrita en su funeral

La famosa actriz Shannen Doherty, de 52 años, quien protagonizó las series "Hechiceras" o "Sensación de vivir", y que desde hace años lucha contra el cáncer, reveló que está lista para su deceso, al punto de revelar su última voluntad a todos sus seguidores.

Recordada por su personaje en las series 90210 y Charmed, Shannen Doherty desde su diagnóstico en 2015, emprendió una batalla para ganarle a esta enfermedad, aunque se había alejado de los reflectores y reducido su ritmo de trabajo.

Shannen Doherty expresó: "No he acabado con esto de vivir, ni con el hecho de amar. No he acabado de crear. Tengo la esperanza de poder cambiar las cosas para mejor. Simplemente, no estoy acabada".

Ella compartió en su pódcast Let´s Be Clear algunas reflexiones de cómo desea que ocurra su despedida cuando llegue el momento, pues tiene cáncer con metástasis en el cerebro.

"Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí (...) no quiero que la gente llore", dejando claro que no quiere falsedad e hipocresías en su funeral.

