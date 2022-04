Sheldry Sáez mantiene su esencia

La panameña Sheldry Sáez recordó sus inicios en el modelaje y cuando de niña soñaba con representar a Panamá en el certamen Miss Universo, anhelo que cumplió de la mejor manera.

En su cuenta de Instagram, la escritora mostró una fotografía de ella en el 2002, cuando era una niña, y otra de la actualidad, con un mensaje que hace referencia a las metas y de cómo trabajó para lograr algunos de sus objetivos.

“20 años después sigo posando en las fotos, pensando en que vale la pena atrevernos a creer en nuestras ideas y capacidad; y prefiriendo comer arroz con pollo, ensalada de papas y lechona en mis cumpleaños. Ah, y la bemba, intacta. Desde aquel entonces ya usaba agenda y soñaba con un día ir a Miss Universo”, manifestó la “coach”.

Por otro lado, dijo que en aquel entonces no sabía de su pasión por las letras. Ha escrito dos libros: Las Tres Joyas de mi Corona y Miss Ceo.

Destacó que muchas cosas han cambiado, han sido años de aprendizaje y grandes experiencias.

“Aún no había descubierto que me gustaba escribir; pero sí que me gustaba trazarme metas. Y desde aquel entonces mis papás me enseñaron que había que hacer las cosas bien, cuidarme, esforzarme y no rendirme para lograrlas…. 20 años después hay cosas que han cambiado con las experiencias y aprendizajes; pero la esencia permanece porque esa esencia que habita en cada uno de nosotros es nuestro”, sentenció.

