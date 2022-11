SHELDRY SÁEZ se despidió de la soltería

La empresaria y modelo panameña Sheldry Sáez se despidió oficialmente, el fin de semana, de la soltería, pues está en la cuenta regresiva para su boda.

Pues le contamos que, el sábado tuvo una de despida de soltera bomba y al estilo de Paris Hilton. En el evento estuvieron sus amigas más cercanas.

Montadas en una limusina recorrieron algunas calles de Panamá, para luego de pasarla rico en un restaurante y despedir sus últimos días de soltera. Al siguiente día se fue a disfrutar del concierto de Daddy Yankee.

“A mis 30 años me despido oficialmente de la soltería”, expresó Sáez. Claro que da melancolía. En parte; despedirse de la soltería se siente como despedirse de la niñez, de la adolescencia, de la juventud… Y eso wao, es despedirse de una gran parte de la vida. Es un paso grande e importante”, manifestó Sáez.

Añadió: “Aunque el tiempo en cada uno puede ser vivido de formas distintas; estoy satisfecha de haber vivido mi segunda década disfrutando de lo descomplicada que es la soltería”.

Por otro lado, recordó como de adolescente soñaba con casarse a los 25 años y tener una vida de adulta. Agradece a Dios que todo a su tiempo lo hace perfecto.

“Recuerdo que en secundaria decía que me casaba a los 25 y llegaron los 25 y no solo me sentía demasiado joven como para un compromiso de ese tamaño, sino que tampoco mi realidad me permitía cumplir con esa idea. Y hoy miro hacia atrás y le doy las gracias a Dios por ser tan perfecto con sus tiempos aunque no lo entendamos en el momento. Sus planes con realmente perfectos”.

