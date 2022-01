Sheldry Sáez solo pide salud para cumplir sus metas

Agradecida con Dios por sumar otro año más y tener salud, así está la modelo, empresaria y escritora panameña Sheldry Nazareth Sáez, quien ayer llegó a los 30 años.

Sáez solo puede estar agradecida con el creador por todo y recibe con alegría su tercera década, donde según ella seguirá haciendo lo que le gusta y arriesgando.

Publicidad

“Te recibo con el corazón abierto, porque siendo esta la única vida que tengo, vale la pena seguir soñando como niños; vale la pena llorar para reír, desvelarse para construir, espelucarse para crear recuerdos. Vale la pena seguir errando para aprender, arriesgarse para conocer cosas nuevas, cambiar para mejorar y atrevernos a vivir historias profundas que nos hagan sonreír hoy y cuando salgan las canas y arrugas”, expresó la coach.

La chitreana desea solo salud, que del resto se encarga ella, pues como muchos saben ella es una de las mujeres más empoderadas del país.

PUEDES VER: Velásquez a Birna: 'Amor ese título lo logré gracias a ti'

“Hoy solo pido salud porque mientras la tenga yo me esforzaré por lo demás. Gracias Papá Dios, soy una mujer muy bendecida. Tercer Piso here we go”, dijo la ganadora del Miss Panamá 2011.

Por otro lado, manifestó que ahora aspira cumplir metas profesionales.

“Querida Tercera Década: Mis últimos 30 años los he vivido como si fueran los últimos años de mi vida. A diferencia de estos últimos años, quiero metas profesionales; pero que sean más importantes las metas personales, esas que se sienten cálidas, lo fugaz que te deja lecciones y recuerdos para siempre y lo duradero que se queda contigo”, señaló.