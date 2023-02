Sheldry se defiende de las críticas; pasa la luna de miel en Turquía

La exMiss Sheldry Sáez, ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, esto luego que publicara varias imágenes e stories, en la ciudad de Estambul, Turquía, como parte de su viaje de luna de miel.

La famosa se encuentra por allá desde el inicio de esta semana, todo en la misma fecha cuando ocurrió los terremotos al sur y centro de Turquía que también afectó a Siria, su país vecino.

“Ha sido devastador lo sucedido en Turquía y ocurrido a muy pocos días de nuestro viaje; pero en Estambul todos están bien y el comercio funcionando”, dijo ella al percatarse de lo que pasaba hace unos días.

Pero como era de esperarse, a muchos no les agradó que mientras otros sufren la pérdida de un familiar, ella muestre cosas bonitas o el paisaje de Estambul.

"Por qué no ayuda, en vez de estar taquillando", "No se supone que en esos reinados enseñan a ayudar o tener empatía", "No es momento para celebrar y menos en ese país", "No tiene nada en el cerebro, Miss para nada", son algunos de los comentarios que le han dejado en su propia cuenta.

A través de sus stories ella ha respondido y ha mostrado la manera de donar y apoyar a las personas, así como víctimas de este terremoto.

Sheldry Sáez se casó el pasado sábado 21 de enero con su novio Giancarlo D’Agord, de ascendencia italiana y de ahí se fue de viaje.