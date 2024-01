Shia LaBeouf ingresó a la Iglesia católica y quiere ser diácono

El polémico actor Shia LaBeouf, que llevaba un tiempo alejado de Hollywood, recibió el sacramento de la confirmación, tal y como han explicado desde la Catholic News Agency.

Asimismo, se daba a conocer que el actor de Transformer está considerando convertirse en diácono.

El actor de 37 años, que según sus palabras superó las ganas de quitarse la vida tras las acusaciones de agresión y abusos sexuales que cayeron sobre él —especialmente de su expareja, la cantante FKA Twigs— gracias a la religión católica, recibió la confirmación de manos del obispo Robert Barron, en Winona-Rochester, en el estado de Minnesota.

"Estamos encantados de compartir que nuestro querido amigo Shia LaBeouf ha entrado de lleno en la Iglesia este pasado fin de semana a través del sacramento de la confirmación", han dicho los franciscanos capuchinos de la Western American Province en un comunicado, recogido por The Hollywood Reporter.

Asimismo, el patrocinador de la confirmación de LaBeouf, Alexander Rodríguez, ha explicado que el actor quiere convertirse en diácono "en algún momento en el futuro", añadiendo que la inspiración para considerar el diaconado le llegó durante un rodaje.

LaBeouf fue criado en un matrimonio interreligioso, con una madre judía y un padre cristiano. En algunas entrevistas ha explicado que su atracción por la religión católica le ha sobrevenido en medio del alcoholismo o en situaciones adversas de su vida, como la demanda de su expareja, cuyo juicio está previsto para el 14 de octubre

