¡Sigue peleando! Estefana empezó radioterapias

La cantante panameña Stephany Ruiz, conocida como Estefana, sigue dando la batalla al cáncer, ayer comenzó la etapa de radioterapias, así lo confesó a sus seguidores en un video en su cuenta de Instagram.

La artista comentó que ayer arrancó esta nueva etapa, hará 15 radioterapias, una por día. Confesó que está en negación, pues no desea hacerse el tratamiento, pero sabe que es lo mejor.

“Hoy (ayer) empezó esta nueva etapa, en la pelea contra el cáncer... La sensación es muy distinta cuando empecé quimioterapias, tenía muchas ganas de empezar, y ahorita no quiero, estoy en resistencia total, no quiero hacerme las radicaciones, pero sé que es lo más responsable”, sentenció la cantante.

Mencionó que su cuerpo todavía no se recupera del daño de las quimioterapias realizadas y que espera que pase rápido este proceso.

“No quiero hacerle más daño a mi cuerpo, todavía no me recuperó de todo lo que me hizo la quimio a mi cuerpo, no quiero sentirme mal... Aquí vamos. Esperemos que esto acabe lo más pronto posible”, dijo Ruiz.

Muchos de sus amigos y seguidores dieron mensajes de apoyo y ánimo para seguir esta batalla contra el cáncer de mama.