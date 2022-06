Silvestre Dangond fue hospitalizado de emergencia en Venezuela

El cantante Silvestre Dangond preocupó a sus segudidores luego de ser internado de emergencia en un centro médico de Valledupar, Venezuela, por una infección respiratoria.

"Se trata de una infección respiratoria no covid, requirió manejo hospitalario para evitar complicaciones y respondió rápidamente y se le dio de alta", dijo uno de los profesionales del hospital a medios colombianos.

Silvestre Dangond tuvo que cancelar sus presentaciones, especialmente la que tenía programada en Puerto Ordaz, Venezuela el pasado 18 de junio.

"Me siento mejor, más no estoy curado del todo", contó el artista a sus seguidores venezolanos a través de un video.

Según el famoso, llegó a Puerto Ordaz con un permiso médico, pero no fue posible cumplir la cita con sus seguidores, por lo que la fecha del evento será reprogramada.

"Mi gente, estoy aquí en Puerto Ordaz con un permiso especial que me dio el médico, pero lastimosamente el compromiso de hoy tampoco se podrá cumplir", lamentó el artista. Destacó que lo más importante es tener salud para poder seguir cantando sus éxitos a sus fieles silvestristas.

"Siempre he sido una persona responsable, un artista que nunca queda mal, que nunca aplaza, pero en cuestiones de salud, me queda difícil, se me sale de las manos porque primero está la salud para poder seguirles cantando en un futuro", sentenció.

.@SilvestreFDC habló sobre su estado de salud y afirmó que informarán para qué fecha quedará el concierto que estaba previsto para este fin de semana en #CiudadGuayana. https://t.co/RV8Ndu7ZbY pic.twitter.com/FdhENDhk4f — Pableysa Ostos (@PableOstos) June 20, 2022

