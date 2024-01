Sin llanto ni lamento... oficialmente fuera de Medcom

Doralis Mela confirmó a sus seguidores que arrancó el año siendo despedida oficialmente del programas A Lo Panameño, después de 10 años de labor.

El pasado 3 de enero la presentadora recibió su carta de despido, y como ya lo había expresado, no hay llano ni lamento, afirmó que se siente orgullosas de lo que hizo y sigue con su frente en alto.

“El pasado 3 de enero de 2024, me despidieron oficialmente del programa A Lo Panameño de Medcom. No lo había mencionado antes porque estaba ocupada con mi nuevo proyecto, @salsipuedesliveshow... Me despido agradecida por lo aportado al programa y a la cultura de mi país el cual amo y defenderé las veces que sea necesario”, expresó la Tepesita, como también es conocida Mela.

Agradeció a Medcom por la oportunidad y contribuir a su desarrollo laboral, manteniéndola con los pies sobre la tierra.

Doralis seguirá trabajando con su conjunto Los Grandes Ligas del Pindín y ahora se une a José Miguel Castro en el proyecto de YouTube Sal Si Puedes.

