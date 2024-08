Sofía se hace la aérea luego que su exmacho le dijera mentirosa

La actriz Sofía Vergara reaccionó a las declaraciones de su exmacho Joe Manganiello, todo luego que ella misma iniciara hablando sin tapujos de lo que causó su ruptura.

A mediados del 2023, Sofía Vergara y Joe orprendieron a sus fans al anunciar que habían llegado a un acuerdo de divorcio. Fueron nueve años de matrimonio en los que se pensaba que todo estaba bien entre la pareja.

Tanto Sofía como el actor estadounidense se mantuvieron en silencio sobre su vida privada, hasta que la actriz colombiana declaró que uno de los motivos de la ruptura fue que Joe, en ese entonces de 46 años, quería tener un hijo y ella, de 51, sentía que ya era demasiado tarde para volver a ser mamá.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí”, dijo en una entrevista a un medio español.

Joe Manganiello reaccionó a estas declaraciones con un par de frases en las que, prácticamente, deja como una mentirosa a Sofía Vergara.

“Intentamos tener una familia a lo largo del primer año y medio. Y tuvimos una conversación muy importante desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo. Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Sólo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, dijo Joe.

Ahora la famosa, lejos de querer seguir echándole leña al fuego, Sofía Vergara le bajó un poco a las tensiones haciéndose la que no estaba segura de que su ex haya dado esas declaraciones.

“Al final del día, nunca se sabe si eso es lo que dijo de verdad. He leído muchas cosas que he dicho y me he quedado como, ‘¿eh?’ ¿Qué voy a hacer, llamarlo? Ni siquiera sé si dijo eso”, expresó la actriz colombiana.

