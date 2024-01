Sofía Vergara no quiere pelaítos. Su nuevo macho debe ser cincuentón

La actriz Sofía Vergara, de 51 años, reveló en una reciente entrevista que tras su divorcio con el actor Joe Manganiello, de 47 años, ya no le interesan los pelaítos y quiere un hombre cincuentón como marido nuevo.

En medio de una reciente entrevista que concedió al programa español El Hormiguero, con el periodista Pablo Motos, ella se refirió a su separación y detalló lo que espera de su próxima pareja.

Al ser consultado dijo: "Yo no sé, yo me acabo de divorciar de un actor", expresó la mujer de 51 años también conocida como la 'Toti'. Luego bromeó diciendo que "no sé qué quiero ahora, tal vez un torero".

En medio de la broma, Sofía Vergara reconoció que si alguien está interesado en pretenderla, debe tener en cuenta que ella tiene algunas condiciones básicas en cuanto a su edad, apariencia física y situación económica.

"Tiene que ser cincuentón, como yo. Tiene que tener hijos, porque yo ya estoy en los 51 años y no estoy para eso. Tiene que ser buen mozo, pero tampoco una cosa así preciosa", empezó diciendo la actriz colombiana.

Allí la cuestionaron por la situación económica de aquellos hombres que pretenden ganarse su corazón. Vergara fue clara y señaló que es un tema que ha dicho en muchas ocasiones y es un básico para ella.

"Esto lo he dicho varias veces, tiene que ser igual o con más pasta (dinero) que yo", aseguró Sofía Vergara, recibiendo los aplausos del público.

