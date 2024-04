La actriz Sofía Vergara y Joe Magniello están oficialmente divorciados frente a la ley, todo luego de anunciar el final de su relación el pasado 2 de julio de 2023.

Medios internacionales indican que ambos decidieron dividir sus bienes y propiedades respetando el acuerdo prenupcial que firmaron antes de su boda, según la sentencia obtenida por Page Six.

Magniello, de 47 años, conservará sus objetos personales, como ropa o joyas, y todas sus “ganancias y acumulaciones” desde la fecha de la separación. Mientras, Vergara, de 51 años, se quedará con sus objetos personales, incluidas joyas y ropa, y todas sus ganancias desde que se separó. Ambos señalaron que nunca tuvieron “ningún bien comunitario” entre ellos.

Aunque no se supo el motivo de la ruptura en un inicio, durante una entrevista para un medio español, Sofía dijo que se debió a que estaban en desacuerdo en lo que respecta a los hijos.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí. Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre”, reveló.

