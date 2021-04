Sorprendida por su nominación en los Premios Mara Internacional

La presentadora de “A lo Panameño”, Doralis Mela, está sorprendida y emocionada por su nominación a los Premios Mara Internacional 2021, que se celebrarán en Villavicencio, Colombia, el 3 de junio.

Y es que resulta, que “La Tepesita” está nominada como “Presentadora de TV del Año” y como artista en la premiación en mención, lo que para ella es un honor.

“Gracias a todos ustedes por apoyarme, por celebrar conmigo como si la nominación también fuera para usted. Vamos a representar en Panamá en Colombia”, expresó la panameña en un video en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la presentadora agradeció a la organización por tomarla en cuenta.

“Gracias a la gente Premios Mara Internacional por haber tomado en cuenta y haberme elegido y todo ha sido una sorpresa tanto para ustedes como para mí”, dijo famosa.

Mela agradeció a sus seguidores por siempre apoyarlos, y les pidió que voten por ella “Ayúdenme con un like y comenta”.

“Ya estamos montados en la carrera, así que vamos a darle. Me dijeron que no solo estoy nominada como presentadora, sino como artista y eso hizo que se le pararon los pelitos, porque pronto saldrá el video 'No pidas que te quiera' de Raúl Aparicio y Doralis Mela”, manifestó muy emocionada a sus fanáticos.

De acuerdo, con Doralis el video junto a Raúl Aparicio será estrenado en “A lo Panameño” en los próximos días. Además, destacó que le toca sacar su pasaporte para poder viajar, pues está vencido.

“Estrenará en ‘A lo Panameño’. Imagínense como ando de emocionada, gracias a ustedes por estar ahí, ahora me toca sacar pasaporte porque está vencido”, añadió.